Prefeitura de Feira faz reforma na pracinha do povoado de São Roque de Jaíba

São Roque de Jaíba fica a cerca de 12 km do centro da cidade de Feira de Santana. Com a expansão de Feira no sentido leste, o povoado de São Roque está praticamente incorporado à zona urbana.

Os restos mortais do capitão Rosendo Lopes estão no chão dessa Capela, do século 19. Templo construído nos domínios da enorme propriedade rural e escravocrata que ele herdou dos antepassados, as terras se estendiam de uma margem a outra do rio Pojuca. O povoado era a sede da fazenda.

Em agosto ocorre a festa de São Roque,.com quermesse,. procissão e filarmônica.

Foto: Claudio Cedraz/FolhadoEstado