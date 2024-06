E o forró continua na zona rural da Feira de Santana: viva São Pedro!

Já dá pra ouvir o ronco da sanfona, o som da zabumba e do triângulo. É o forró que continua na zona rural de Feira de Santana, onde tradicionalmente ocorrem os festejos juninos promovidos pela Prefeitura do Município, desde a criação do “São João de São José”, no século passado, na gestão do prefeito José Falcão. O fole continua a tocar hoje e amanhã (sábado,29) nas sedes dos distritos de Humildes, Jaíba, Bonfim de Feira e em Jaguara no povoado de Morrinhos.

HUMILDES

Dia 28/06

Palco I

18h – GIGANTES PRIME

20h – REGI VAQUEIRO

22h – ZÉ DUARTE

00h – RAIED NETO

02h – JOÃO ALMEIDA

HUMILDES

Dia 28/06

Palco II

15h – QUADRILHA

18h – TROPA DE XOTE

19h – IGOR REI DA FARRA

20h – FORROZÃO DO CAPITÃO

21h – ZEFA DE ZECA

22h – GABRIELA MORAES

23h – MARRON GLACE

00h – CAPIM MOLHADO

01h – HOMENS SEM SENTIMENTO

02h – DIEGO ALISSON

JAÍBA

Dia 28/06

18h – ROQUINHO DO FORRÓ

20h – PAU NA MULEIRA

22h – PÉ DE CERKA

00h – NAMORO ONLINE

02h – SIMONE MORENA

BONFIM DE FEIRA

Dia 28/06

20h – DJALMA FERREIRA

22h – MULLER MAGNO

00h – SANDRO DE CASTRO

02h – ALAN DELON

HUMILDES

Dia 29/06

Palco I

17h – FORRÓ MANGUAÇA

18H – OS BAMBAS DO NORDESTE

22h – DIOGO DOURADO

00h – JHEREMIAS GOMES

HUMILDES

Dia 29/06

Palco II

17h – ADALTO SENA

18h – SUTAK DO FORRÓ

19h – NETO BARRETO

20h – THAISE LANUSA

21h – CITY LUXO

22h – WOTYMAR

23h – CAMUTIÊ

00h – KAREEN MENDES

01h – ASA FILHO

02h – SAMUEL CESINO

JAGUARA (POVOADO DE MORRINHOS)

Dia 29/06

15h – LANCINHO

16h – SERESTÃO DO LOPES

19h – BAGAGEM ARRUMADA

21h – QUADRILHAS

22h – QUADRILHAS

23h – PEGADAS DAS ANTIGAS

01h – TITERÊ

JAÍBA

Dia 29/06

17h – ВЕТО ВОТНО

18h – ARQUIVO NORDESTINO

20h – SEAVEXENÃO

22h – ALAN FERNANDES

02h – ITALO JUNIOR

BONFIM DE FEIRA

Dia 29/06

17h – XOTENEJO

18h – A VAQUEIRAMA

20h – TIO BARNABÊ

22h – SEUILSOM

00h – RASGA TANGA

02h – DONA ENCRENCA

Na foto, a cantora Kareen Mendes que faz show em Humildes.

