Servidores estaduais têm condições especiais para aquisição de veículos da BYD

O Governo do Estado e a montadora chinesa Build Your Dreams (BYD) formalizaram, nesta quinta-feira (11), uma importante parceria para garantir que os servidores públicos estaduais tenham condições especiais na aquisição de carros elétricos e híbridos da greentech. O encontro entre o governador Jerônimo Rodrigues e representantes da BYD foi realizado no Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia.

Possuem direito à promoção os servidores públicos do Poder Executivo Estadual, integrantes do Tribunal de Contas dos Municípios, do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público, além de beneficiários da Assistência à Saúde do Servidor, o Planserv. O benefício não se estende aos dependentes dos servidores públicos. A aquisição é limitada à compra de um veículo por pessoa, a cada período de 12 meses. As regras completas da promoção estão no Termo de Concordância às Condições Comerciais, disponíveis na área restrita do site RH Bahia.

“Essa parceria significa geração de mais emprego e renda para os baianos e movimentação da economia. Vamos aumentar a produção, e em paralelo, promover mais conforto para os servidores públicos e reduzir os danos ao meio ambiente com a produção de veículos de energia limpa”, explicou o governador Jerônimo Rodrigues.

A parceria será garantida através do Clube de Desconto, programa de vantagens do funcionalismo estadual, vinculado à Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb). Os modelos da BYD: Dolphin Mini, Dolphin, Dolphin Plus, Yuan Plus, Song Plus, Seal, Tan, Han e King – sedã híbrido plug-in recém-lançado pela marca, são os veículos disponíveis com valores promocionais. Ainda para os modelos Dolphin, Dolphin Plus e Yuan, já está inclusa a manutenção preventiva durante cinco anos ou até atingir a marca de 100 mil km. O secretário da Administração, Edelvino Góes, lembrou que “além do desconto, os servidores terão uma condição de pagamento facilitada, com entrada a partir de 10% do valor do veículo e financiamento em até 72 meses