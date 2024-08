Matinha participa de festival de cultura e arte quilombola em Simões Filho

Reforçando o compromisso com a preservação da memória e cultura quilombola, o Governo do Estado apoia a 7ª edição do Festival de Cultura e Arte Quilombola, que ocorrerá desta sexta-feira até domingo, 18 , no Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho. O evento, idealizado pela saudosa Mãe Bernadete Pacífico, reunirá manifestações culturais e saberes tradicionais de oito comunidades quilombolas da Bahia, com atividades gratuitas e abertas ao público.

O evento vai reunir moradores dos quilombos Pitanga dos Palmares (Simões Filho), Dandá (Simões Filho), Rio dos Macacos (Simões Filho), Quingoma (Lauro de Freitas), Matinha dos Pretos (Feira de Santana), Cordoaria (Camaçari), Alto do Tororó (Salvador) e Fazenda Retiro (Terra Nova), através do projeto apoiado pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) e pela lei de incentivo Paulo Gustavo Bahia, no edital Vozes Culturais, realizado pela Secretaria Estadual de Cultura (Secult-BA).

O festival contará com dez apresentações culturais de música e dança tradicionais, oficinas de gastronomia, dança, artesanato em barro, piaçava e palha da costa, tudo aberto ao público. Com participação e apoio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) através da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), será realizada, no domingo (18), uma feira de produtos da agricultura familiar, artesanato e gastronomia, reunindo 25 mestres e mestras artesãs das comunidades quilombolas, onde os visitantes poderão ver de perto alguns processos de produção, como a preparação da farinha numa Unidade Móvel Casa de Farinha.

O turismo também será incentivado e, no sábado e domingo, às 10h, os participantes poderão aproveitar uma visita guiada, com direito a café da manhã com iguarias da culinária quilombola. O roteiro inclui a barragem, a Fazenda Aras Vento Leste e a casa de farinha no Quilombo Dandá. Os grupos serão formados no horário marcado e as vagas são limitadas.

Também no domingo, às 10h, será realizada a Caminhada da Diversidade Cultural, uma grande celebração pelo pedido de paz, respeito e tolerância religiosa e às diversidades culturais, com a presença de representantes de instituições políticas e culturais, organizações da sociedade civil, do candomblé, católicas e evangélicas e grupos LGBTQIA+. A caminhada pacífica e festiva é embalada pela música do grupo de samba de roda Viola de Quilombo, formado por moradores locais.

Com o mote “Mão Bernadete, o legado continua”, esta edição do festival tem como grande homenageada a líder comunitária e religiosa, principal mobilizadora do evento e uma das mais respeitadas lideranças negras do Brasil. No sábado (17), às 8h, uma missa seguida de cânticos para Oxumarê, na sede da Associação Muzanzu, marcará um ano da morte da matriarca do Quilombo Pitanga dos Palmares, assassinada dentro de sua casa.