Tarifa Zero não é pra agora mas é possível implantá-la na Feira

Saí convencido de que a Tarifa Zero não é pra agora mas é uma medida possível de ser implantada em Feira de Santana. Os argumentos que transformaram a minha torcida em convicção foram as falas dos três convidados do vereador Jhonatas Monteiro para uma sessão especial sobre o tema, que aconteceu na Câmara de Vereadores esta semana.

O representante do Observatório de Mobilidade de Salvador, Daniel Caribé, especialista, estudioso com um doutorado sobre o assunto, o economista e professor Antônio Rosevaldo e o representante do governo municipal, o jornalista Andrews Pedra Branca discorreram sobre o tema com tantos dados e opiniões otimistas, embora não totalmente consensuais, de modo tão pragmático que a Tarifa Zero e suas implicações e transformações sobre o sistema de transporte público atual serão no futuro, talvez não muito distante, uma realidade inevitável.

Esperava-se, por exemplo, que o representante do governo apresentasse uma posição discordante do desejo que moveu o vereador psolista a solicitar o debate. Nao aconteceu isso. Pedra Branca, munido de dados técnicos, mostrou os valores astronômicos, em milhões de reais, que uma implantação do passe livre universal imediata incidiria sobre um Orçamento Municipal comprometido com outros setores também imprescindíveis à sociedade. E deixou muito claro que para isso há que se ter um planejamento que envolva não só Município, mas o Estado e a União.

Os três palestrantes, de maneiras diferentes, falaram sobre isso, a criação de um meio adequado de financiar o passe livre universal (total) ou parcial. Daniel Caribé chegou a cunhar uma frase de efeito, nomeando a Tarifa como uma espécie de “nova Bolsa Família”, inclusiva e socialmente justa, um viés linguístico e ideológico também usado por Antônio Rosevaldo.

Embora com a ausência dos demais vereadores e com público reduzido mas representativo de segmentos envolvidos nos transportes públicos em Feira, a sessão especial foi um grande e irreversível passo para ampliar essa discussão que tende a capturar a simpatia e a torcida popular. Esse debate vai crescer.