Após quatro anos, ExpoFeira voltou e acontece até o próximo domingo,8

Devido à pandemia da Covid-19 e aos impactos econômicos causados por ela, um dos maiores eventos agropecuários do Norte-Nordeste do Brasil passou quatro anos sem ser realizado. Em 2024, após um esforço conjunto entre a Prefeitura de Feira de Santana, o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e diversas entidades do setor, a Exposição Agropecuária de Feira de Santana está finalmente retomada.

A 45ª Expofeira aberta neste domingo (1º), pelo prefeito Colbert Martins Filho, seguirá até o próximo dia 8 de setembro, no Parque de Exposição João Martins da Silva, que foi completamente revitalizado pela Prefeitura para sediar o evento deste ano.

Até o próximo dia 8, a Expofeira 2024 terá uma programação diversificada com atividades diárias no Parque de Exposição, das 8h às 22h. Já neste primeiro dia, além da cerimônia oficial de abertura, aconteceu o Leilão Nelore Jacuricy, e a abertura da 8ª Ranqueada do Cavalo Pônei, que seguirá até o dia 8 de setembro.

Expectativas -O secretário Alexandre Monteiro expressou grande otimismo em relação ao evento deste ano. “Após quatro anos de ausência, retornamos com uma edição histórica, com muitas inovações e uma programação que contempla todos os segmentos do agronegócio. Estamos confiantes de que a Expofeira 2024 será um marco na retomada econômica e no fortalecimento do setor agropecuário de Feira de Santana e região. A revitalização do Parque de Exposição e a parceria com entidades do setor demonstram nosso compromisso em promover um evento que reflita a importância do agronegócio para o desenvolvimento local e regional”, afirmou o secretário.