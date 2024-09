Festival de queijo artesanal no Mercado do Rio Vermelho em Salvador

Salvador será a sede de uma experiência gastronômica imperdível! De 19 a 21, neste mês de setembro, o 1º Festival do Queijo Artesanal da Bahia reune no Mercado do Rio Vermelho, em Salvador, mais de 60 produtores de queijos de diversas regiões do estado. A diversidade e a qualidade dos queijos artesanais da Bahia tem conquistado cada vez mais espaço no mercado e reconhecimento, com queijos premiados em concursos nacionais e internacionais.

VINHOS E CACHAÇAS – A programação inclui palestras e oficinas, que ensinam desde a conservação e maturação dos queijos, até dicas de harmonização e preparos culinários. Ainda tem um espaço dedicado a vinhos e cachaças baianas e muita música ao vivo para animar o evento!

Com o apoio das secretarias estaduais de Desenvolvimento Econômico (SDE), Turismo (Setur), e da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), o festival é uma realização do Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) e da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

Entre os grandes nomes presentes no evento está o do produtor de queijos artesanais João Campos, da Fazenda Licurizal, em Santanópolis, presidente da Associação do Queijo Baiano e expoente internacional do queijo produzido na Bahia. João já fez história ao ganhar a primeira medalha para um queijo baiano no Mundial do Queijo de Tours, na França, em 2023, com o seu premiado Queijo Coração de Massapê.