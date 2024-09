“Monumento aos Pioneiros” chama a atenção de quem vai a ExpoFeira

“A primeira exposição realizou-se entre os dias 19 a 26 de fevereiro de 1967, com grande êxito, contando com a presença do então governador da Bahia, Lomanto Junior, além de outras autoridades“, conta em seu livro autobiográfico, “Memórias do Véi Gil”, o pecuarista Gil Porto e um dos homenageados no “Monumento aos Pioneiros” erguido pelo Prefeitura de Feira na entrada principal do Parque de Exposições João Martins da Silva e que conta um pouco a história do local.

Os homenageados fazem parte do grupo de criadores que deu início a concretização da ideia de um Parque. “Procurei então o criador João Martins da Silva, dono de grande área de terra à margem da BR-324 , e lhe expus nosso objetivo. Imediatamente ele disponibilizou 10 tarefas de terra para implantar o Parque, conta Gil em seu livro.

O Monumento é feito em ferro e concreto, com revestimentos ceramicos e destaca homens engravatados erguendo uma grande placa simbolizando a implantação do Parque. “O Parque foi erguido a duras penas, com doações de beneméritos, empresas locais, recursos auferidos com um “Livro de Ouro”, que conservo cuidadosamente em meu poder porque foi iniciativa minha”, escreve Gil.

Nos lados da base do Monumento estão fotos e pequenas biografias de João Martins da Silva, Vicente Quezado Leite, Joselito Falcão de Amorim, Gil Marques Porto, João Martins da Silva Júnior e Coriolano Carvalho de Pacheco (Cori Neto).