Felipe Freitas ironiza Colbert: “ele está proibido de participar da campanha de seu padrinho político”

O coordenador da campanha de Zé Neto à Prefeitura de Feira de Santana e secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos licenciado, Felipe Freitas, rebateu as críticas feitas pelo atual gestor do município, Colbert Martins, sobre a segurança pública na cidade. Felipe destacou os esforços do governador Jerônimo Rodrigues para garantir a segurança da população de Feira, citando a redução da violência, e afirmou que Colbert está mais preocupado em aparecer nas redes sociais distorcendo informações do que administrar a cidade, que enfrenta graves problemas devido à sua má e reprovada gestão. O coordenador não comentou o ataque de Colbert diretamente a Zé Neto, afirma do que ele tem “votos, lá em Brasília, favoráveis a criminosos”.

“O prefeito Colbert abandonou a cadeira de prefeito e virou comentarista de notícias nas redes sociais. Como está proibido de participar da campanha de seu padrinho político, por conta da sua má avaliação, o prefeito Colbert está se dedicando a atacar o Governo do Estado e distorcer a realidade”, destacou o coordenador da campanha de Zé Neto.

Felipe acrescentou que a gestão catastrófica de Feira é também responsabilidade do atual candidato do grupo, motivo pelo qual Zé Ronaldo, aliado de Colbert, acionou a Justiça para tentar desvincular seu nome ao do atual prefeito durante a sua campanha. “Colbert deveria se preocupar com o fato de que seu padrinho, Zé Ronaldo, foi a justiça para impedir que Feira soubesse que o caos da cidade nos últimos anos é produto da ação da dupla Zé Ronaldo e Colbert. O povo certamente fará o balanço do mau desempenho desta dupla”, concluiu.

Em nota, a Polícia Militar do estado da Bahia (PMBA) também ressaltou o equívoco nas manifestações do prefeito e destacou que há “redução significativa de mortes violentas, com uma diminuição de 4,2% no número de homicídios no município, comparado ao mesmo período do ano passado”.

Na manifestação a PMBA também destacou que em pouco mais de 1 ano e meio, o governador Jerônimo contratou cerca de 3.500 novos policiais e bombeiros, recontratou 1.300 militares da reserva para ocupar cargos administrativos e ampliou o patrulhamento na rua.