Candidato a Prefeito em Salvador defende ‘Tarifa Zero’ como medida contra a crise climática

Com a Tarifa Zero vai cair drasticamente o uso de transportes individuais, e assim diminuir a quantidade de produção de gases poluentes causadores da crise climática. “Nossa proposta de Tarifa Zero é nosso grande investimento no Meio-ambiente”, defende Kleber Rosa, candidato do PSOL a Prefeito da capital da Bahia, Salvador,.que coloca a mobilidade no centro do seu plano de governo para 2025-2028.

A Tarifa Zero pode mudar e até triplicar o número de pessoas que circulam nos ônibus. Com isso, obrigatoriamente, a gente precisa investir em ônibus de qualidade, em ônibus elétricos, por exemplo, que já está dado como uma realidade possível e factível, disse o candidato em entrevista ao jornal Correio da Bahia.

Em Feira de Santana, o vereador, e candidato à reeleição pelo PSOL, Jhônatas Monteiro, é o defensor da “bandeira” da Tarifa Zero e, junto com outros itens, consta no acordo político de apoio do PSOL de Feira ao candidato a Prefeito Zé Neto (PT).

Foto: Erlan Souza/Divulgação