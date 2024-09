Estado vai investir R$ 44 milhões para reformar e ampliar Aeroporto de Barreiras

Aeroporto de Barreiras passará por uma reforma e ampliação que visa modernizar a pista de pouso e decolagem, o pátio de aeronaves e as pistas de taxiway. O projeto, anunciado durante o evento realizado nesta segunda-feira (23), no Terminal da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), em Salvador, contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues e dos ministros dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho; e da Casa Civil, Rui Costa.Com um investimento de R$ 44,1 milhões, a obra também inclui a construção de um novo terminal de passageiros, além da aquisição de equipamentos e a execução de serviços complementares. O prazo de conclusão é de oito meses.

O Aeroporto de Barreiras, situado no topo da Serra da Bandeira, em uma das principais regiões produtoras de grãos e pecuária do Brasil, é um importante polo econômico do estado e está incluído no Plano Aeroviário Nacional (PAN), priorizando investimentos federais para sua modernização

Durante o evento, o governador falou sobre a importância dos investimentos em diferentes regiões do estado. “O país hoje se destaca em voos regionais. E nós, naturalmente, temos contado com a presença e o apoio dos ministros, nesse caso aqui, Rui e Sílvio, para atrairmos também as empresas aéreas para voarem não só para a capital”, afirmou Jerônimo.

O ministro Sílvio Costa Filho ressaltou a importância estratégica do aeroporto para o desenvolvimento do oeste baiano. “Com essa obra, Barreiras se consolidará como um polo logístico para a produção agrícola da região, encurtando distâncias e fortalecendo a competitividade do Brasil no comércio exterior. Estamos investindo para tornar a Bahia um dos principais centros logísticos do país.”

Foto:Feijão Almeida/Secom