Exposição em Salvador terá estandes flutuando sobre as águas da Baía de Todos os Santos

De 6 a 10 de novembro, Salvador será palco do maior evento náutico do Nordeste, o Salvador Boat Show. Realizado de forma inédita, o evento terá 100% dos expositores em estandes flutuantes, sobre as águas da Baía de Todos-os-Santos, na Bahia Marina. Nos cinco dias de evento, o público poderá conferir de perto uma ampla gama de produtos e novidades dos grandes nomes da náutica. No total, serão mais de 30 expositores e um público estimado em 8 mil pessoas. Os ingressos já podem ser adquiridos neste link https://bit.ly/3BH7Ie2

“Acreditamos muito no potencial náutico do Nordeste, especialmente na Bahia, que abriga uma das maiores baías navegáveis do mundo. Realizar o Salvador Boat Show aqui é uma oportunidade de fortalecer o setor e mostrar ao público local e nacional que a região tem muito a oferecer no mercado náutico. Nossa proposta é atrair um público diversificado, desde quem deseja adquirir seu primeiro barco até quem busca fazer upgrades, decorar ou equipar a sua embarcação. Por isso, estamos preparando um evento com uma variedade de produtos e serviços, que vão atender desde iniciantes até os mais experientes no universo náutico”, comenta Thalita Vicentini, diretora da Boat Show Eventos, maior realizadora de eventos náuticos da América Latina.

Conheça alguns destaques confirmados no show de Salvador:

Primeiro Jet elétrico do Brasil – Um dos destaque do Salvador Boat Show será o jet elétrico Ventura Orca Performance by Taiga, comercializado no Brasil pela Ventura Experience. O modelo é o único jet do país com emissão zero de poluentes, segundo o fabricante. Possui uma autonomia de até duas horas e pode atingir impressionantes 100 km/h,

Lancha de alto luxo italiano – Outra estrela do evento é a luxuosa lancha NX 44 Pininfarina, fruto de uma colaboração entre a brasileira NX Boats e o renomado estúdio de design italiano Pininfarina, famoso por trabalhar com marcas como a Ferrari. Essa lancha de 44 pés combina o melhor do design esportivo com conforto e sofisticação a bordo. Projetada para oferecer uma experiência única, a NX 44 acomoda até 22 pessoas em passeios diurnos e dispõe de duas suítes espaçosas, perfeitas para pernoites com até cinco convidados.

Sobre o Grupo Náutica –Com mais de 40 anos de mercado, o Grupo Náutica traz soluções em infraestrutura, eventos e comunicação náutica. É formado pela Revista Náutica (www.nautica.com.br), pioneira e líder absoluta no setor; o Boat Show Eventos, maior organizadora de salões náuticos da América Latina, com edições em São Paulo, Itajaí, Rio de Janeiro, Salvador, Foz do Iguaçu e Brasília; a Metalu, maior fabricante de píeres e passarelas em alumínio do mundo. O grupo também se preocupa com as questões sociais e é detentora das ações “Só Jogue na Água o que Peixe pode Comer”, assinada pelo cartunista Ziraldo, e “Por Uma Cidade Navegável”, que busca a navegação em lugares inimagináveis, assim como desenvolve os principais Guias de Turismo Náutico do país.

