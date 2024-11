Quixabeira da Matinha faz samba-de-roda, sábado, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho

Dez grupos de samba de roda, oriundos dos mais diversos lugares da Bahia, vão comemorar o Dia Nacional do Samba de Roda (Lei nº 13.557, de 21 de dezembro de 2017) e apresentar a diversidade e a riqueza deste movimento, a partir das 14 horas, do sábado (30), no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, Salvador. O grupo Quixabeira da Matinha vai representar Feira de Santana.

O samba de roda, uma das mais autênticas e importantes manifestações da cultura popular, será celebrado na sexta-feira (29) e no sábado (30), em Salvador com o I Festival de Samba de Roda da Bahia, promovido pela Asseba – Associação dos Sambadores e Sambadeiras do Estado da Bahia e conta com o apoio financeiro do IPAC – Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia.

Participam do Festival os grupos Bicho da Cana (Salvador), Filhos da Terra (Terra Nova), Samba Chula Os Filhos de Zé (São Francisco do Conde), Quixabeira da Matinha (Feira de Santana), Samba das Pretas (Santo Amaro), Recordar (Maragogipe), Samba 2 de Julho (Ilha de Itaparica), Samba do Machucador (Cruz das Almas), Sinfonia do Pandeiro (Irará) e Samba de Roda Mirim Fruto da Raiz (Antônio Cardoso).

As atividades do I Festival de Samba de Roda da Bahia serão abertas na sexta-feira (29), partir das 9 horas, na Casa dos Sete Candeeiros (IPHAN), no Centro Histórico, com uma roda de conversa protagonizada por mestras e mestres do samba da Bahia e por pessoas parceiras de salvaguarda.

Para este momento estão confirmadas as presenças da Mestra Chica do Pandeiro (Feira de Santana), Mestre Rosildo (Saubara), Olivia Roberta (IPAC) e Naiane Paraguaçu (Asseba Jovem). Todas as atividades têm acesso livre e gratuito.

O I Festival de Samba de Roda da Bahia conta com o apoio da Secult – Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do Governo da Bahia e do CCPI – Centro de Cultura Populares e Identitárias.

A produção executiva do evento é do Quilombo Cultura Viva e do Coletivo Casa das Águas Comunicação e Cultura.