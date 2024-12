Bahia é um dos maiores produtores brasileiros de pedras preciosas

O Centro Gemológico da Bahia (CGB), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), promove, na próxima quarta-feira (18), o II Seminário para Desenvolvimento do Segmento de Gemas, Joias e Artesanato Mineral da Bahia. O evento contará com seis palestras sobre o mercado joalheiro, abordando temas desde ‘O Cenário da Mineração na Bahia’ até ‘Cursos de Joalheria e Lapidação do CGB – 20 anos de história’ e acontecerá no auditório do CGB, das 9h às 17h. As inscrições estão disponíveis por tempo limitado e devem ser realizadas através deste link.

Reconhecida como um dos maiores produtores brasileiros de pedras preciosas, a Bahia ocupa o segundo lugar no ranking nacional de exploração de gemas. Dessa forma, o Centro Gemológico da Bahia busca fomentar o segmento de gemas, joias e artesanato mineral através do empreendimento de ações para popularizar a riqueza mineral do estado, seja na exploração, na comercialização e na divulgação do conhecimento sobre as gemas, joias e artesanato mineral baiano.

Programação

9h – O Cenário da Mineração na BahiaP/ Palestrante: Ana Cristina Magalhães – Analista Técnica da Coordenação de Fomento à Mineração, Petróleo e Gás/SDE

10h – Indicação Geográfica – Esmeraldas de Pindobaçu/BA, do sonho à realização/ Palestrante: Humberto Meneses – Presidente da Cooperativa Mineral da Bahia – CMB

11h – Breve História sobre a Joalheria Brasileira/Palestrante: Gina Reis – Doutora em Cultura e Sociedade, com ênfase em Moda, Joias, Estilo e Aparência

12h – Intervalo

14h – Tendências do Design de Joias na Bahia

Palestrante: Márcia Ceres – Designer e arte educadora, com ênfase na cultura afro-baiana-brasileira e ancestralidade

15h – A História da Joalheria na Bahia

Palestrante: Beatriz Simon – Designer, arquiteta e pesquisadora da história do design no Brasil

16h – 20 anos de história dos cursos de Joalheria e Lapidação do CGB

Palestrante – Flaviws Silva – Joalheiro e Professor de Joalheria