Consórcio Nordeste segue exemplo baiano e investe na captação do turismo internacional

O Governo Federal, por meio dos ministérios do Turismo e dos Portos e Aeroportos e da Embratur, vai investir R$ 63,6 milhões na captação de voos internacionais e promoção do destino Brasil, a partir de janeiro, com foco inicial nos estados nordestinos. A meta é gerar 500 mil novos assentos em rotas do exterior, no período de um ano. O Programa de Aceleração do Turismo Internacional (PATI) foi lançado, na terça-feira (11), na sede do Consórcio Nordeste, em Brasília, com a participação da presidente do colegiado, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e do secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, representando o governador Jerônimo Rodrigues.

Com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac) e da campanha Visit Brasil, o programa incentiva a parceria público-privada com companhias aéreas e aeroportos, para a ampliação da oferta de voos diretos do exterior para o Nordeste e ações de divulgação nos mercados emissores de turistas internacionais, para dar viabilidade às rotas. Na primeira fase, serão destinados R$ 24 milhões para o Nordeste, com o objetivo de gerar, no mínimo, 260 mil assentos.

“As políticas de incentivo adotadas pelo Governo da Bahia serão potencializadas com essa iniciativa do Governo Federal, que também acredita no turismo, como um vetor de desenvolvimento socioeconômico. A liderança baiana no Nordeste, na atração de visitantes internacionais, nos credencia a ter acesso aos recursos do PATI”, declarou o secretário Maurício Bacelar.

Recentemente, entrou em vigor na Bahia a lei estadual 14.789, que autoriza a concessão de subvenção econômica para empresas de aviação internacionais, uma transferência financeira para cobrir despesas de custeio. Para ter direito ao benefício, a companhia deve iniciar voos que tenham aeroportos baianos como origem, conexão ou destino, com, no mínimo, duas linhas semanais. Atualmente, o estado tem conectividade aérea com a Europa (Portugal, Espanha e França) e América do Sul (Argentina, Chile e Uruguai), sendo o portão de entrada de mais de 40% dos estrangeiros que procuram destinos nordestinos.