Em três anos de mandato, deputado Zé Neto destina R$ 61 milhões para Feira e região

*Em três anos de Mandato, Zé Neto destina R$ 61 milhões para Feira de Santana e região*

O deputado federal Zé Neto (PT), em seu terceiro ano de Mandato, consolidou-se como um dos principais articuladores de recursos para Feira de Santana e região. Com a destinação de mais de R$ 61 milhões em emendas parlamentares, o deputado impulsionou avanços em áreas cruciais, como a saúde, educação, esporte e segurança pública, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento da cidade.

O setor de saúde foi um dos mais beneficiados pelas emendas de Zé Neto em 2024. O Hospital Clériston Andrade (HGCA) recebeu R$ 4,1 milhões para melhorias na sala de cirurgia, aquisição de equipamentos modernos, carros e custeio. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) vinculada ao Clériston também foi contemplada com R$ 552 mil para a compra de raio-X, ultrassom e uma ambulância. O Hospital Dom Pedro de Alcântara (HDPA) foi outro destaque, com cerca de R$ 20 milhões destinados à criação de Núcleos de Cardiologia e Transplantes Renais, além da construção do novo Centro Cirúrgico e do Hospital do Câncer, com investimentos para cirurgia de cabeça, pescoço e custeio. Já o Hospital Estadual da Criança (HEC) recebeu R$ 1,1 milhão para custeio e aquisição de veículos administrativos, ampliando o atendimento infantil.

Na educação, Zé Neto destinou R$ 4,1 milhões à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e R$ 4,5 milhões à Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), que financiou a Feira do Livro, melhorias no Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA), reforma do Parque Esportivo e construção do Laboratório Interdisciplinar de Ciências e Extensão Universitária (LICEU). O Instituto Federal da Bahia (IFBA) recebeu R$ 400 mil e as escolas estaduais foram beneficiadas com R$ 250 mil para aquisição de instrumentos musicais.

No âmbito esportivo, o deputado destinou R$ 750 mil para a requalificação de quadras nos bairros Feira IX, Subaé e Milton Gomes e R$ 250 mil para a construção de uma quadra no distrito de Ipuaçu. Além disso, R$ 400 mil foram alocados para o Circuito de Tênis Profissional e R$ 70 mil para a 1ª Maratona de Feira.

A segurança pública também recebeu atenção com R$ 250 mil para viaturas da Polícia Militar (PM) e R$ 290 mil para uma caminhonete 4×4 da Ronda Maria da Penha. O Corpo de Bombeiros foi beneficiado com R$ 790 mil para equipamentos essenciais e as Polícias Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF) receberam R$ 650 mil para veículos e equipamentos especializados.

Zé Neto também investiu em desenvolvimento social e na Agricultura Familiar, entregando 200 barracas para a Feira Livre do Tomba e associações locais. Foram destinados R$ 1,3 milhão para mais de 30 cursos do SENAI e a distribuição de kits de panificação, cozinha comunitária e instrumentos musicais, promovendo a geração de renda nas comunidades.

“Encerro 2024 com a sensação de dever cumprido. Conquistamos importantes avanços, como o Centro de Convenções, resultado de um diálogo produtivo com os setores cultural, empresarial e a Câmara de Vereadores. Para 2025, temos uma expectativa muito positiva com a aprovação da Reforma Tributária, que traz previsões mais claras para a economia do país. Continuaremos com toda disposição, toda vontade e, acima de tudo, todo processo de amadurecimento que nosso Mandato vem adquirindo para poder construir para a Bahia, para o Brasil e para nossa Feira de Santana”, assegurou o deputado.

Zé Neto concluiu “reafirmando seu papel e desejo para resultados ainda mais positivos para este terceiro ano de Mandato, consolidando seu compromisso com a melhoria da qualidade de vida da população”.