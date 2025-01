Mestre Satú conversa e canta samba no quarto do HDPA enquanto espera regulação médica

Completa 20 dias neste sábado (25) que o Mestre Satú está internado no Hospital Dom Pedro de Alcântara,em Feira de Santana resolvendo complicações cardíacas e não AVC como informamos anteontem aqui no BF.

Saturnino Dias Nery, 82 anos, é o líder do famoso Samba de Tócos, do município de Antônio Cardoso, um grupo que tem 30 anos cultivando e preservando tradições valiosas da cultura rural da Bahia. Com o projeto Sonora, do Sesc, o grupo percorreu, durante dois anos, mais de 30 cidades do Brasil. Satú é um nome nacional do samba legítimo da Bahia.

Hoje à tarde, cercado de familiares (Dona Antônia, sua mulher e filhos, na foto está Dilma) e ao receber visita de amigos e colegas de samba, como Roque da Viola, o mestre parecia nem estar há tantos dias em ambiente hospitalar aguardando uma regulação médica para finalizar um tratamento que é delicado e merece atenção e cuidados especiais.

O Mestre Satú exibiu uma alegria contagiante e um entusiasmo esperançoso. Não demonstra irritação com os incômodos da doença. Não reclamou. Fez foi contar histórias de parceiros do samba (veja o vídeo abaixo), sorriu, brincou, e até cantou sambas que tem na memória e no improviso da arte que ele faz desde os 18 anos de idade.

Viva! Viva! o Mestre Satú e o Samba de Tócos!