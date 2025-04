Reginaldo Pereira.71, ex-Tracajá

O fotojornalista completa, hoje, em plena atividade e rebeldia juvenil, 71 anos, reiniciando o ciclo como Reginaldo Pereira. O “Tracajá” morreu, desapareceu como sobrenome, assim como o bloco micaretesco zerou, o troféu desintegrou-se em poeira e as figuras populares migraram para o Instagram.

Agora é apenas Reginaldo Pereira, o legítimo baiano da Feira, contemporâneo de Tarcízio Pimenta e Biribinha nos babas da rua de Aurora e adjacências, soldado esperto do 35° BI, Régi do Feira Hoje, do Folha do Norte, Panorama, Revista Hoje, Reginaldo Pereira da redação d’O Globo, d’A Tarde, e nas inúmeras fotos assinadas, muitas na primeira página, em dezenas de publicações jornalísticas pelo Brasil. Reginaldo Pereira, 71, clicou desde o sertão esturricado de Canudos a gramados verdes do futebol na Europa, de crianças desnutridas a altos executivos de multinacionais, índios de Mirandela a requintados coquetéis no Clube de Campo Cajueiro. Vida longa com saúde e paz a esse Rei.

Município localizado entre o Sertão e o Recôncavo, nas feiras da Feira de Santana nunca faltam samba e forró com sanfona de 8 Baixos. O SAMBA DA PRAÇA DO TROPEIRO é o mais antigo e tradicional.

Embora existam as feiras da Estação, do Sobradinho, da Estação Nova, Tomba, etc, é no Centro de Abastecimento/Shopping Popular e na área em torno o mais forte comércio de “mercadorias de feira”, atacado e varejo. Toda aquela área é , na verdade, a grande feira-livre da Feira. A Praça do Tropeiro é a tradução moderna dessa ancestralidade rural. Em torno dela estão os transportes que trazem e levam os moradores dos sítios e povoados circunvizinhos, principalmente dos distritos rurais de Feira de Santana. São vans, ônibus, veículos particulares, há um fluxo de carros de cargas muito intenso em determinados dias da semana.

Há um sanitário obsoleto.

Tem duas esculturas ousadas, rústicas, quase agressivas como o “realismo soviético”. Um local ‘instagramável’ : a mula madrinha puxada pelo tropeiro mestre, esculpidos em ferro e cimento. No centro da praça há um teatro de arena e quatro módulos de quiosques em torno.

O SAMBA DA PRAÇA DO TROPEIRO acontece TODA segunda-feira (exceto feriado como no próximo, 21, Dia de Tiradentes! que faz desse um feriadão!).

Boa Páscoa