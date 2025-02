‘Bahia sem Fome’ através do MOC já distribuiu mais de 60 mil quentinhas em Feira

A Rede de Produtoras da Bahia, com o apoio do Movimento de Organização Comunitária (MOC) já distribuiu cerca de 60 mil quentinhas a pessoas vulneráveis depois que foi contemplado no edital “Comida no Prato”, que faz parte do projeto Bahia Sem Fome, e que destina mais de R$ 24 milhões para o apoio de 100 cozinhas comunitárias em toda a Bahia. Em Feira, a distribuição diária de refeições à população acontece de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, no bairro Papagaio.

Maria Nilza, integrante da Rede de Produtoras da Bahia, destaca a importância do projeto para a comunidade e diz que além da segurança alimentar, a iniciativa também fortalece a geração de renda para mulheres que atuam no preparo das refeições. “Cada cozinheira envolvida no projeto garante sua renda ao mesmo tempo em que mata a fome de quem mais precisa. É gratificante ver a alegria e a satisfação das pessoas que recebem essa comida, e saber que nosso trabalho faz a diferença,”

O projeto também prioriza a compra de insumos diretamente de pequenos agricultores, fomentando a economia local. A logística de distribuição dos produtos conta com o apoio técnico do MOC, que auxilia na identificação de fornecedores e no transporte dos alimentos para as cozinhas comunitárias.

foto: Alan Suzarte