Núcleo da UFBA traz 25 jovens brasileiros e estrangeiros para curso sobre BRICS em Salvador

Vinte e cinco jovens brasileiros e de diversos países, com diferentes formações universitárias, estão em Salvador, onde participam da primeira turma do curso BRICS+ Summer School (Escola de Verão). A iniciativa é um projeto internacional desenvolvido pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), que tem o apoio da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA).

O curso foi aberto, na segunda-feira (10), no Salão dos Conselhos da Reitoria da UFBA, no Canela, e terá duração de 20 dias. O objetivo é promover o intercâmbio de ideias sobre o papel do BRICS+ (grupo econômico formado por países emergentes), no cenário global contemporâneo. Atualmente, o Brasil lidera o bloco, onde também estão Rússia, Índia, China e África do Sul, entre outros. As atividades para os alunos incluem conteúdos sobre temas como desenvolvimento sustentável e política externa, além de roteiros turísticos pela capital baiana.

“Os conteúdos do curso também serão desenvolvidos a partir da vivência nos equipamentos culturais de Salvador. O apoio da Setur-BA foi fundamental para proporcionar aos alunos essa experiência. A vivência das trocas não se dá apenas na sala de aula, mas no convívio com a cidade e seu povo”, explicou o coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas da UFBA sobre o BRICS