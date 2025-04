Barracão de zinco

Quando perdeu a funcionalidade com a retirada da feira-livre do centro da cidade, a Prefeitura o reconceituou, nos moldes da economia do turismo da época, e o transformou em um sósia do Mercado Modelo de Salvador, vendendo artesanato e com alguns atrativos e peculiaridades, naturalmente , mais sertanejas que litorâneas. Deu certo até um tempo. Hoje o MAP é uma bela estrutura no centro de um comércio que, como ele, também precisa ser rediscutido. Pensar o Mercado é pensar o antigo centro comercial da Feira que, por ignorância ou má fé, sofre ataques com o intuito de desvalorizá-lo e esvaziá-lo.

Essa foto é de 2014, ano em que essa cobertura de zinco foi modificada na última grande intervenção da Prefeitura no velho prédio construído nas primeiras décadas do século passado. O sufocante telhado foi colocado pelo governo do Estado em uma das gestões carlistas. Pedir a climatização do MAP pode ser o começo de uma discussão mais ampla, talvez dolorida, mas necessária.