Radialista Manu Pilger confirma participação na Caminhada Ecológica da Matinha dia 27

A radialista Manu Pilger confirmou ao BF a presença na Grande Caminhada Ecológica da Matinha que vai acontecer no próximo dia 27, saindo, cedo da manhã, do nascer do sol, do Baixão. Manu é âncora do programa Rotativo News, da Rádio Sociedade, função que assumiu com a licença do radialista Joilton Freitas que assumiu a Secretaria Municipal de Comunicação de Feira.

A Caminhada é uma iniciativa do comércio local, com apoio de associações, entidades e a população do distrito Feira de Santana que têm recebido muito bem o evento. A caminhada, com esse perfil ecológico, é inédita. No percurso, que pode chegar a 11 km, alguns lugares foram destacados por técnicos e estudantes de Ciência da Natureza como “interessantes” ecologicamente pela diversidade, localização e beleza dos vegetais, alguns raros.

Sob a coordenação de Claudiana Nascimento (Farmácia Matinha) e Adriana Xavier (Mercadinho Amazonas) uma equipe de colaboradores é responsável pela montagem da infraestrutura que dará suporte, com água, alimentos, segurança e divertimento ecológico aos participantes.

Faça sua inscrição e adquira sua camisa pelo Instagram.