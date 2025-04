Zé Ronaldo vai ao Parque da Cidade e ao Tanque da Matinha neste sábado

A agenda do prefeito Zé Ronaldo neste sábado está voltada basicamente para o meio ambiente e áreas rurais de Feira de Santana. Ela começa às 8 horas com o Prefeito de Feira visitando o Parque Frei Monteiro, depois segue para o distrito de Humildes e na sequência vai ao Tanque da Matinha, situado próximo à praça do povoado sede do distrito. A sabatina do Prefeito se estende a Maria Quitéria, onde ele vistoria duas ‘passagens molhadas’ nas proximidades do povoado de São José, a sede de Maria Quitéria.

O Parque da Cidade Frei Monteiro foi criado em uma das gestões de Zé Ronaldo, há 18 anos. A iniciativa criou, e preserva, um rico bolsão ambiental e de lazer, de importância ecológica para o entorno, formado por bairros densamente habitados.

No Tanque da Matinha (foto) o Prefeito dialoga sobre a revitalização do lugar que é antigo reservatório d’água da comunidade, antigo local de lazer e símbolo comunitário da origem do lugar.