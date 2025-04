Fluxo de passageiros nos principais aeroportos da Bahia avançou 8,7% em 2024

O volume das atividades turísticas na Bahia cresceu 8,4%, no ano de 2024 em relação ao ano anterior. Nessa comparação, a Bahia apontou a terceira posição entre as unidades federativas e superior à média nacional, que avançou 3,7%.

Os dados do volume são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS/IBGE) e compõem o Boletim de Análise Conjuntural do Turismo na Bahia, divulgado nesta terça-feira (22/04), pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia da secretaria do Planejamento, em parceria com Secretaria do Turismo, a partir de diversas fontes de dados.

Entre as informações de destaque no boletim, o fluxo de passageiros (em voos domésticos e internacionais) nos principais aeroportos da Bahia (Salvador, Porto Seguro, Ilhéus e Vitória da Conquista) avançou 8,7% em 2024, impulsionado pelo aumento da movimentação nos aeroportos de Porto Seguro (14,9%), Ilhéus (12,8%) e Salvador (7,6%). Em 2024, o fluxo na Bahia contabilizou cerca de 10,3 milhões passageiros.

Os pedágios das rodovias que perpassam o estado da Bahia registraram incremento de aproximadamente 4,4 milhões de veículos em trânsito, uma ampliação de 5,8%, em relação a 2023, impulsionada pela expansão do fluxo contabilizado pelas três concessionárias que administram as rodovias baianas.

A taxa média de ocupação dos meios de hospedagem em Salvador foi de 64,5% no ano de 2024, valor levemente superior ao observado em 2023 (64,0%). É importante ressaltar que essa é a melhor taxa média registrada desde o início da série histórica iniciada em 2014, nessa comparação.

O setor de turismo incorporou 5.173 novos postos de trabalho com carteira assinada no ano, impulsionado, principalmente, pelas atividades de Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas (+3.347 postos), Hotéis e similares (+754 postos) e Transporte rodoviário coletivo de passageiros (+296 postos). Com a mesma tendência de crescimento, a zona turística que registrou maior número de trabalhadores formais foi a Baía de Todos-os-Santos (+1.473 postos).

A Bahia arrecadou em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) mais de R$ 4,8 bilhões referente as Atividades Características do Turismo no ano de 2024, com expansão nominal de 20,7% em relação ao ano de 2023. Esse resultado foi impulsionado por 75,0% das atividades investigadas.

É importante destacar que o setor do turismo na Bahia no ano de 2024 foi incrementado via aumentos de receita nos ramos de locação de automóveis, restaurantes, organização de feiras, congressos, exposições e festas, transporte marítimo, locação de outros meios de transporte, transporte rodoviário coletivo de passageiros, serviços de reservas e outros serviços de turismo, hotéis, bares e outros estabelecimentos e agências de viagens.

Os investimentos das empresas públicas e privadas em infraestrutura, ampliação das rotas de voos, a atração dos grandes congressos, a realização dos cruzeiros marítimos para a temporada 2024/2025, a concretização das festas populares e religiosas foram ações que contribuíram positivamente para o bom desempenho do turismo no estado da Bahia.

Com isso, a expectativa é de manutenção da expansão do setor para o primeiro trimestre de 2025. A extensão do período do Carnaval de Salvador; a realização dos cruzeiros marítimos para a temporada de 2023/2024; o Festival de Arembepe em Camaçari; além das festas populares e religiosas em grande parte dos municípios baianos, devem contribuir para a manutenção do bom desempenho do turismo nos três primeiros meses de 2025.