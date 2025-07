Bando dos Olhos D’água vai pedir a volta da Levagem da Lenha e da Lavagem da Matriz

O Bando do bairro dos Olhos D’água vai sair no Cortejo do Bando Anunciador da Festa de Sant’Anna, domingo, pedindo o retorno da ‘Levagem da Lenha’ e a ‘Lavagem da Matriz’, duas manifestações populares ligadas às religiões de matriz africana que não foram resgatadas junto com o Bando. Elas foram, na verdade, a razão principal para que a Diocese de então proibisse a festa nas ruas, resgatada pela UEFS em 2007 após duas décadas.

O presidente do Bando dos Olhos D’água, advogado Joselito Reis, disse que o grupo vai sair portando cartazes com a sugestão para a UEFS mas, principalmente, como um estímulo ao ‘povo de santo’ para que retomem aquelas manifestações. Em 2013, o então Secretário de Cultura de Feira, jornalista Jailton Batista também defendeu o retorno delas.

A Levagem da Lenha, juntamente com a lavagem da igreja, fazia parte do conjunto de tradições da Festa de Sant’Anna . O Bando Anunciador, com seus mascarados e cavaleiros, anunciava a festa e a chegada do cortejo que levava a lenha para a fogueira. Nos conta o jornalista Adilson Simas, em artigo publicado aqui no BF (clique):

A Lavagem acontecia na quinta-feira que antecedia a data magna. Homens, mulheres e crianças se dirigiam para a igreja com latas, baldes e outros vasilhames e faziam a lavagem do templo. O trabalho começava pela manhã e ao final, antes do entardecer, todos percorriam as ruas com as latas na cabeça, animados por músicos locais. A Levagem, nos mesmos moldes da lavagem passou a acontecer na terça-feira, véspera da procissão. Ela teve sua origem no vai e vem das pessoas levando lenha para a enorme fogueira que era acesa em frente da igreja durante os dias da festa, quando a cidade ainda não tinha luz elétrica