Católicos feirenses comemoram nova Igreja de Santo Antônio em Alecrim Miúdo

A comunidade católica do povoado de Alecrim Miúdo, no distrito de Matinha, comemorou, na tarde deste domingo (06), a inauguração da nova Igreja de Santo Antônio, na praça que leva o mesmo nome do padroeiro da localidade. A conquista do novo templo foi marcada por uma celebração especial conduzida pelo arcebispo metropolitano de Feira de Santana, Dom Zanoni Demettino, e contou com a presença do prefeito José Ronaldo.

Cristão, o prefeito José Ronaldo enfatizou o trabalho árduo de toda a comunidade católica, que se mobilizou para ajudar na edificação do novo templo da Igreja Católica no povoado de Alecrim Miúdo. “É um momento muito bonito de celebração, com a presença de padres e de centenas e centenas de católicos de toda a região”, observou.

Durante a solenidade, Dom Zanoni destacou a importância das tradições para a nossa cultura e enfatizou que a celebração é o ponto alto do ano jubilar de 2025, pelos dois mil anos do nascimento de Jesus Cristo. “Hoje celebramos nossa fé, fortalecemos nossa esperança e agradecemos a Deus pela edificação desta igreja”, destacou.

O padre Luiz Antônio também comemorou a conquista da comunidade. Observou, entretanto, que “mais importante que a Igreja-templo é a Igreja-povo”. “O novo templo é muito importante para que as pessoas se sintam mais acolhidas, tenham o sentimento da felicidade”, afirmou.

A comunidade de Santo Antônio, que faz parte da Paróquia de São Roque da Matinha, foi implantada há quatro anos. Desde então, a Igreja e a comunidade cristã desenvolveram inúmeras ações visando angariar recursos para edificar o novo templo, no local onde antes existia uma pequena capela.