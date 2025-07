Sebrae oferece mentoria gratuita em captação de crédito e gestão financeira

A mentoria tem como objetivo identificar as prioridades do negócio em relação à gestão financeira e traçar um plano de ação personalizado. Na primeira etapa, o empreendedor passa por um diagnóstico individualizado para entender suas necessidades. Em seguida, recebe consultoria especializada, com orientações sobre reorganização de finanças, análise de oportunidades de crédito e preparação para financiamentos mais seguros. Com esse projeto, mais do que facilitar o acesso ao crédito, o Sebrae busca preparar o empreendedor para crescer com planejamento e sustentabilidade.

O serviço é gratuito e conduzido por consultores especializados, com vagas limitadas. A única contrapartida exigida do empresário é o comprometimento com o crescimento do seu negócio.