Fim dos lixões: aterro sanitário atende a mais quatro municípios da região além de Feira

Único município da região com aterro sanitário, dentre apenas oito existentes na Bahia, em um universo de 417 cidades, Feira de Santana vai sediar projeto piloto no estado visando o encerramento humanizado dos lixões. A proposta foi apresentada na tarde desta terça-feira (15), na sede regional do Ministério Público na cidade, com a presença do prefeito Zé Ronaldo, prefeitos da região e representantes de órgãos governamentais.

Durante o evento, o Prefeito ressaltou que o aterro sanitário instalado em Feira de Santana já atende, além da demanda de resíduos sólidos do próprio município, também as cidades de São Gonçalo, Amélia Rodrigues, Conceição do Jacuípe e Angüera.

A importância da instalação do equipamento é ressaltada. “Quando assumi o governo municipal de Feira de Santana pela primeira vez, o que tinha aqui era um lixão enorme. E a implantação do aterro sanitário foi um dos grandes acertos de nossa administração”, frisou.

O conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Nelson Pelegrino, ressaltou que a proposta é desenvolver um projeto piloto para a Bahia em Feira de Santana. “A partir deste projeto, entre 60 e 180 lixões no estado podem ser encerrados dentro de 6 meses”, afirmou, levando em consideração a ativação do projeto também nos outros sete aterros sanitários baianos.

A secretária estadual de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira, destacou a oportunidade para os municípios solucionarem o problema da destinação correta dos resíduos sólidos e se enquadrarem na lei nacional que determina o encerramento de lixões em todos os municípios brasileiros. “Não dá mais para protelar. A solução é regionalizar os aterros sanitários”, explicou.

A partir desta primeira reunião de trabalho, a proposta é que os municípios da região sejam contactados para aderirem ao programa de encerramento humanizado dos lixões.

Durante o evento também estiveram compondo a mesa de abertura dos trabalhos o representante do Ministério do Meio Ambiente, o secretário nacional de Meio Ambiente, Adalberto Maluf; o presidente da Abrema, Pedro Maranhão; representando o secretário de Meio Ambiente, a superintendente de Desenvolvimento Ambiental, Vânia Almeida; o diretor-geral da Agersa, Juvenal Maynart. Também estiveram presentes os secretários municipais de Comunicação, Joilton Freitas; de Governo, Neto Bahia; e de Meio Ambiente, Jaciara Moreira da Costa; além do procurador-geral do Município, Guga Leal.