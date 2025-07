Origem do bairro São João do Cazumbá

Muitas são as histórias que narram o surgimento do bairro São João do Cazumbá, em Feira de Santana. A narrativa que mais aparece na memória dos moradores está ligada a Lucas da Feira. Este sujeito era um escravo foragido que viveu no século XIX na região do Recôncavo e Sertão. Nos depoimentos Lucas da Feira e o companheiro José Cazumbá esconderam-se naquele local. Onde mais tarde apareceu a imagem de São João, santo que dá o nome a comunidade.

Segundo depoimentos de dona Niêta [São João do Cazumbá sem a reza de Maria Antonieta] a origem do nome do bairro remonta ao achado de um santo no local onde hoje se encontra a capela. São João foi achado na localidade e lá foi construída a igreja em devoção ao santo. As narrativas também sugerem que o surgimento da comunidade está conexo à existência de uma antiga fazenda, a qual o dono era chamado de João Cazumbá.

Ainda podemos perceber na tradição oral que parte significativa dos moradores do Bairro não nasceu no local. Houve uma intensa migração entre 1930/1950 de outras localidades do Sertão e do Recôncavo. Desta maneira podemos sugerir que a Comunidade São João do Cazumbá pode ter surgido a partir do deslocamento de ex-escravos e seus descendentes em busca de novas relações sociais.

Maria Cristina Machado de Carvalho é Doutora em História Social; o texto acima foi extraído do trabalho “BENZIMENTO E CURA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO CAZUMBÁ”, publicado na revista de Caos, de Ciências Sociais

fotos: ARQUIVO/BF