‘AgroAmigo’ distribuiu mais de R$ 1bilhão em 83 mil operações de microcrédito na Bahia

O Banco do Nordeste comemorou 20 anos do “AgroAmigo” com solenidades realizadas em todas as unidades do programa de microcrédito rural da Bahia. Com a participação de parceiros institucionais e sindicatos rurais, o evento foi marcado pelo reconhecimento de clientes com certificados pela trajetória de crescimento no programa e pela apresentação dos resultados alcançados no primeiro semestre: foram R$ 1,075 bilhão em investimentos no estado, distribuídos em mais de 83 mil operações. O superintendente estadual do BNB na Bahia, Pedro Lima Neto, participou da celebração, realizada no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), em Feira de Santana.

Segundo o executivo, o Agroamigo desempenha um importante papel em tornar possível a realização de sonhos de inúmeros agricultores e agricultoras familiares. “Cada agricultor e agricultora chega com um sonho: comprar um bezerro, plantar capim, investir no pomar, melhorar sua produção. O Agroamigo se tornou, ao longo desses 20 anos, muito mais do que uma linha de crédito, é um parceiro de caminhada, que transformou a realidade de milhares de famílias no campo. Hoje, vemos crescer novamente o desejo de permanecer no sertão, de empreender e prosperar na terra, mesmo diante dos desafios”, destacou.

O programa foi criado em 2005 para melhorar o perfil social e econômico das famílias do campo na área de atuação do Banco do Nordeste, que compreende os nove estados nordestinos e parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Por meio dos agentes de microcrédito, o Agroamigo atende a milhares de agricultoras e agricultores familiares, enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), como estímulo à geração de renda e melhoria do uso da mão de obra familiar, por meio do financiamento de atividades e serviços rurais desenvolvidos em estabelecimentos rurais ou em áreas comunitárias próximas.