Prefeito anuncia para o próximo ano mais dois restaurantes populares em Feira

O município de Feira de Santana vai passar a contar, no próximo ano, com mais dois Restaurantes Populares, com preços subsidiados pelo Município para atender à população de baixa renda. A novidade foi anunciada pelo prefeito Zé Ronaldo na manhã desta quarta-feira (30), durante a abertura do I Seminário Estadual do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, e que durante dois dias reúne representantes de cerca de 150 municípios baianos no Centro de Convenções.

O prefeito observou que, devido ao sucesso do primeiro Restaurante Popular, implantado em uma de suas gestãlões, com a oferta de 1.500 refeições por dia, a administração municipal pretende implantar mais duas unidades no próximo ano, ampliando assim a capacidade diária para quase 5 mil refeições de qualidade nutricional para quem mais precisa.

Durante o I Seminário Estadual do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, o governador Jerônimo Rodrigues distribuiu 40 kits de hortaliças urbanas e periurbanas a prefeitos da região e lançou o 3º Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional.

O evento prossegue até a tarde desta quinta-feira (31). No primeiro dia, além dos pronunciamentos do prefeito José Ronaldo e do governador, houve também a realização de uma palestra magna com o tema “Construindo as intersetorialidades e participação social para um SISAN Vivo que garanta direitos” e, no período da tarde, um painel sobre “Concepção, panorama e funcionamento dos componentes do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) no Brasil e na Bahia”. A programação segue na quinta-feira (31) com mais um painel e oficinas temáticas