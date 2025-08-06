Feirantes da Marechal reelegem Edineide para a presidência da Associação

Edineide Ribeiro Santos e Sonia Pereira de Jesus Santos, foram reeleitas ontem presidenta e vice da “Associação de Trabalhadores e Trabalhadoras da Feira-Livre da Marechal”, entidade que representa a maioria dos feirantes que fazem a feira-livre permanente da rua Marechal Deodoro, no centro de Feira de Santana. A diretoria desta entidade é quem intermedia e organiza o diálogo com o Poder Público para o ordenamento e manutenção da feirinha que é uma tradição da cidade. A assembleia que reelegeu Edineide foi realizada ontem (nterça-feira, 5), na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), com mais de 100 feirantes presentes.

