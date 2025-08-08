Matinha festeja São Roque com novenário e atrações culturais até o dia 17

“São 11 dias de festa, com nove noites de novenário e o dia festivo, em 17 de agosto. O tema deste ano, inspirado na realidade da comunidade e no ano jubilar, é ‘O exemplo de São Roque nos ensine a cuidar de fé e esperança”, destacou em entrevista ao Rotativo News, o padre Luiz Antônio, pároco da Paróquia Quilombola de São Roque da Matinha, que deu início na noite de quinta-feira (7) às celebrações em honra ao “Glorioso São Roque”, padroeiro desse distrito rural de Feira de Santana

“O lema bíblico, retirado da carta de São Paulo aos Romanos, nos convida a sermos ‘alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração’”, explicou o padre. Durante o novenário, as missas acontecem sempre às 19h30h, seguidas de apresentações culturais na praça, que conta com palco e barracas da tradicional quermesse. Ao todo, serão 25 atrações culturais, entre bandas, grupos musicais católicos e manifestações artísticas que representam a diversidade cultural da comunidade, como o samba.