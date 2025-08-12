Vereador registra entrega de 50 mil mudas de palma forrageira para criadores de Jaguara

Aproximadamente 50 mil mudas de palma foram distribuídas para produtores rurais e pecuaristas, no povoado de Sete Portas, em Jaguara, neste fim de semana, conforme registrou o vereador Jurandy Carvalho (PSDB) com fotografias e durante discurso na sessão da Câmara desta terça-feira, (12). A iniciativa contou com parcerias dos governos municipal e estadual, além do apoio da associação comunitária da localidade. A palma é um tipo de cacto muito utilizado na alimentação humana e animal em regiões áridas e semiáridas, como o Nordeste brasileiro. A gestão estadual colaborou por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural e a Prefeitura de Feira cedeu o carro para transporte das mudas.

“Importante para fazer o combate e promover a convivência com a seca. Uma forma de possibilitar que o produtor rural tenha condição de alimentar seu gado no período seco”, ressaltou Jurandy. O vereador destacou a atenção do prefeito Z Ronaldo e do secretário de Estado, Osni Cardoso, em relação à atividade realizada. Mas cobrou a criação de mecanismos que ajudem a população rural a viver de forma tranquila, tanto na época de chuva como de estiagem.

“Hoje, vemos as pessoas na zona rural com uma nova mentalidade. Mas é preciso que os governantes sejam mais presentes e invistam em mecanismo que ajudem na produção de alimento suficiente à sobrevivência, dando possibilidade de continuarem no campo”, alertou. Para Jurandy, as políticas públicas voltadas ao campo precisam melhorar, garantindo maior investimento em construção de aguadas, silagem e outras ações.