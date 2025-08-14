Adquira seu cavalo de raça na Expofeira através de compra direta ao criador

A 46ª Exposição Agropecuária de Feira de Santana (Expofeira 2025) já tem diversos eventos confirmados para movimentar o Parque de Exposição João Martins da Silva, no período de 7 a 14 de setembro. São atividades que envolvem diversas raças de bovinos e equinos, as principais estrelas da maior festa agropecuária da região. O evento é uma oportunidade imperdível para aquisição, através de venda direta, de cavalos das raças mangalarga e campolina.

Na programação oficial já constam pelo menos nove eventos envolvendo diretamente animais de grandes portes. Dentre eles, leilões de animais de alto padrão genético, tanto gado para cria, recria e engorda quanto cavalos de alta qualidade genética e inclusive muitos dos quais premiados e ranqueados em competições diversas. As estrelas são nelores, campolinas, zebus, guzerás, sindis e mangalargas. Haverá também competição e ranqueadura de cavalos pôneis, que chamam a atenção de jovens.e.criancas que formam filas para passeios montados nestes pequenos animais ou em charretes puxadas por eles.

Fotos: Arquivo/Secom.FSA