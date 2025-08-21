Federação não provocou ainda saída de partidos mas desistência de candidatura a deputado

O vereador feirense Pastor Valdemir (PP) já desistiu da candidatura a deputado estadual que anunciou há poucos dias. O pastor disse que vai apoiar um candidato, que já está escolhido,as ainda não está autorizado a divulgar. Com a criação da Federação União Progressista, formatou-se uma bancada de 11 vereadores, sendo que dois deles tem posição oposicionista ao governo municipal de Zé Ronaldo e de apoio ao Governo de Jerônimo na Bahia. São eles, os vereadores Eremita Motta e Luiz da Feira, ambos do PP. Ao contrário do que ocorreu na Assembleia Legislativa.com alguns deputados desses partidos federados, nenhum vereador anunciou mudança partidária, até agora.

Os outros são, do União Brasil: Edvaldo Lima, José Carneiro Rocha, Lulinha da Gente, Josivaldo Santana, Zé Curuca, Galeguinho e Marcos Lima,.pelo União Brasil; e pelo PP: Valdemir Santos, Luiz da Feira, Ron do Povo