Povoado São Roque de Jaíba encerra festa do Padroeiro com missa na igreja centenária

Uma missa solene encerrou, neste domingo, a festa do Padroeiro no povoado de São Roque, no distrito de Jaíba. Essa solenidade é feita, provavelmente, há mais de 100 anos, quando foi construída essa capela na sede de una enorme fazenda às margens do rio Pojuca, do capitão Rosendo Lopes, cujos restos mortais estão sepultados no chão desse templo católico.

Antes da expansão urbana no sentido Leste da cidade, o povoado, a 15km do centro de Feira de Santana, era apenas um local pitoresco por onde passavam grupos de trilheiros e ciclistas da cidade que se encantavam com a história e o lugar peculiares.

A imagem do Santo desta igreja teria vindo de Portugal e foi entalhada em madeira nobre com adereços de ouro. Conta-se que ela saía na Procissão de Santana mas, por segurança, foi trocada por uma sósia e guardada “a sete chaves” pelos herdeiros do Capitão.

Na contracapa do livro “Feira”, organizado pelo jornalista Jânio Rego, consta essa foto do povoado São Roque de Jaíba.

Fotos: Secom.Fsa/ArquivoBF