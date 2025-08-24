Prefeitura de Feira planeja reflorestar as margens da Lagoa Grande em Maria Quitéria

“Estamos fazendo a limpeza para garantir a integridade da lagoa e evitando o lançamento de lixo. A ideia é revitalizar e reflorestar as margens”, disse, ontem, o superintendente de Operações e Manutenção da Prefeitura de Feira, João Vianey, durante uma visita ao local com o prefeito Zé Ronaldo e líderes comunitários, onde foi iniciada a primeira etapa dos trabalhos da Prefeitura que envolve a retirada da vegetação invasora e a reinstalação de uma cerca.

Durante a visita, o Prefeito de Feira reforçou o compromisso com a preservação ambiental e a urbanização sustentável. “Uma limpeza está sendo iniciada hoje. Vamos discutir com a comunidade o melhor projeto que possa ser realizado, respeitando o meio ambiente”.

O atual governo de Zé Ronaldo tem se voltado para as questões hídricas e ambientais de Feira, com o próprio prefeito à frente dessas iniciativas. No início do ano, em outro distrito rural, o Prefeito apresentou o projeto para revitalização do Tanque da Matinha. A licitação ainda não foi publicada.

Fotos: Jorge Magalhães/Secom.FSa