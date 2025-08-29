Escola Municipal vai retomar desfile cívico em Bonfim de Feira

Escola Municipal Álvaro Pereira Boaventura vai retomar o desfile cívico em Bonfim de Feira, no próximo dia 6, às 15h30, com animação musical da ‘Fanfarra Amor por Bonfim’, após um hiato de 12 anos. A última vez que as ruas do distrito viram essa celebração da escola foi em 2013, e agora, por iniciativa de um grupo de professores e amigos, a tradição será revivida com um enfoque na história e nas personalidades que moldaram o distrito.

O desfile, que será um verdadeiro mergulho na história e memória de Bonfim de Feira, contará, segundo a diretora Janivalda Medeiros dos Santos, com 11 alas temáticas, cada uma dedicada a um aspecto fundamental da comunidade.

“Serão homenageadas as diversas expressões religiosas do distrito (católica, evangélica e de matriz africana), os comerciantes que impulsionaram a economia local, os funcionários públicos que deixaram um legado, e os apaixonados pelo futebol do passado, que inspiraram gerações”, afirmou ela acrescentando que “o propósito é honrar cada bonfinense que teve participação na construída história do nosso distrito.”

A música, sempre presente na cultura local, ganhará um destaque especial e homenagens com a lembrança do Terno União Santa Cruz, berço de grandes artistas. Ex-administradores distritais, os heróis da limpeza pública e as diversas comunidades que acolhem os alunos da escola também serão homenageados.

“Um momento de grande emoção será a homenagem a uma baluarte bonfinense que, com o trabalho de suas mãos, ajudou a trazer muitos ao mundo, e também aos ex-funcionários da Escola Álvaro Pereira, em reconhecimento à dedicação de cada um, independente da função”, afirmou Janivalda.

Quem também está entusiasmado com o desfile deste ano é Gilson Reis, coordenador de Música na Escola e da fanfarra “Amor por Bonfim” (FAMAB). Ele expressou seu entusiasmo com o retorno da unidade de ensino.“Eu me sinto lisonjeado. A equipe de Gilson, responsável por dar ritmo e melodia à celebração, é composta pelo regente, William Oliveira, pelo vice-regente, Antonio Paulo, e pela professora de dança Layane Figueiredo.

Danilo Guerra é professor e jornalista