Padre Elielson reabre a Capela do São do Cazumbá e durante a missa lembrou de Tiêta

Padre Elielson do Carmo, pároco da Paróquia Santa Clara de Assis, reabriu, ontem (sexta-feira,29), a Capela do São João do Cazumbá com uma missa dedicada ao ‘martírio do profeta João Batista’, santo padroeiro católico do lugar, há cerca de 100 anos. Durante a homilia, o pároco fez referência a Antonieta, Dona Tiêta, figura popular é muito querida no bairro (clique).

O pároco disse também que aquela missa era uma verdadeira “retomada” do papel da igreja entre os moradores e exortou as pessoas a tomarem mais parte nas liturgias e nas ações da igreja. E anunciou que a partir da próxima semana, setembro, uma freira da Paróquia irá ao São João do Cazumbá, em trabalho pastoral, assistindo e visitando as famílias.

Fotos:Claudiana Nascimento