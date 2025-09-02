ExpoFeira deste ano conta com 500 baias móveis e 144 fixas de alvenaria

O Parque de Exposição João Martins da Silva vai receber o incremento de 500 baias móveis para atender à demanda das associações de criadores dos animais que participarão da 46ª Exposição Agropecuária de Feira de Santana, que será aberta no próximo domingo, 7, e encerrada no dia 14.

A quantidade desses espaços, quando somada às baias de alvenaria, chega a 644, onde ficarão, à espera de julgamentos ou de outras participações, cavalos das raças mangalarga marchador, mangalarga, campolina, pampa, pôneis e jumentos. As baias móveis foram locadas pela Prefeitura de Feira de Santana.

O secretário de Agricultura, Silvaney Araújo, disse que os compartimentos móveis abrigarão os animais confortavelmente, livrando-os ou amenizando o estresse causado pela participação em uma exposição, mesmo sendo eles treinados e com rotina de presenças nesses eventos em outros municípios.

Para o secretário, a Prefeitura está oferecendo o que está ao seu alcance para que todos os participantes da Expofeira cheguem ao final da mostra satisfeitos com os resultados conquistados. Afirmou que o município se esforça para que a estrutura do parque atenda às expectativas.