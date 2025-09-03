Prefeitura de Feira prevê incremento de 5 milhões para compensar perdas com isenções de impostos

O projeto de lei que o Executivo Municipal enviou à Câmara de Vereadores ampliando isenção fiscal concedida no início ano, prevê um incremento de receita tributária em cerca de 5 milhões de reais que irão compensar as isenções fiscais concedidas que resultarão em uma perda fiscal de R$1,5 milhão de reais.

Essa previsão de incremento, segundo planilha anexada ao projeto, é baseada considerando o aumento vegetativo da receita, os processos ganhos pela Prefeitura para elevação do índice de participação do Município na cota de ICMS, além de medidas fiscalizadores e de cobrança de taxas e impostos, incluindo os novos contribuintes anexados com a transformação de áreas rurais em urbanas.

As isenções alcançam empresas do Centro Industrial do Subaé (CIS) e em áreas estabelecidas em trechos da BRs 116 ao sul e ao norte da cidade de Feira.