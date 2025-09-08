Previsão é que cerca de 300 mil pessoas visitem a ExpoFeira até domingo

Foi oficialmente aberta, ontem(domingo 7) a 46ª Exposição Agropecuária de Feira de Santana (Expofeira 2025), um dos eventos mais tradicionais do calendário agropecuário do interior da Bahia. A cerimônia de abertura contou com a presença de importantes autoridades.e.representantes do setor agropecuário, incluindo o prefeito Zé Ronaldo de Carvalho, o governador Jerônimo Rodrigues, e João Martins, presidente da Confederação Nacional da Agricultura.

A Expofeira 2025 segue até o próximo domingo (14), com uma programação diversificada que inclui leilões, exposições de animais, apresentações culturais, rodadas de negócios e atrações para toda a família. A expectativa da organização é de que mais de 300 mil pessoas passem pelo parque ao longo dos oito dias de evento, movimentando a economia local e reafirmando a importância da agropecuária para o desenvolvimento regional.

A solenidade aconteceu no Parque de Exposição João Martins da Silva, totalmente revitalizado para esta edição. O prefeito destacou as raízes históricas da cidade, desde os tempos dos tropeiros, até sua consolidação como uma das principais metrópoles do país.

“Tudo começou com o boi, como disse João Martins, mas eu volto ainda mais no tempo, à época dos tropeiros que vinham do porto de Cachoeira e paravam nos olhos d’água. Ali nasceu Feira de Santana, que hoje é a 25ª maior cidade do Brasil e a 2ª da Bahia”, lembrou o prefeito.

Ele ressaltou os investimentos realizados na infraestrutura do parque, que agora conta com 1.500 vagas de estacionamento — todas já ocupadas no primeiro dia —, além de um novo espaço de provas para equinos, que abriga mais de 380 cavalos nesta edição.

Outra novidade importante foi o acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que liberou, após anos de impedimento, o estacionamento de ônibus urbanos em frente ao parque.

Escola de Zootecnia – Durante o evento, foi reiterada a parceria entre a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e o Município de Feira de Santana, com foco no uso compartilhado do Parque de Exposição e na implantação da Escola Técnica de Zootecnia.

“.Essa escola vai servir a toda a Bahia”, declarou o prefeito. João Martins da Silva Júnior, atual presidente da CNA, estave presente e participou da assinatura do termo de cooperação, junto com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (FAEB), Humberto Miranda. “É muito gratificante retornar a esse parque nesse momento. O sentimento é de gratidão e orgulho, por encontrar o parque totalmente revitalizado e mais uma Expofeira que ficará na história”, destacou João Martins.

Mais de 50 empresas estão expondo seus produtos e serviços, além de representantes da agricultura familiar, comunidades rurais, sindicatos e entidades do Sistema S (SESI, SENAI e SENAR).

Governador – O governador Jerônimo Rodrigues também discursou durante a cerimônia, após retornar do desfile cívico do 7 de Setembro em Salvador. Ele enfatizou a importância simbólica da data e o papel de Feira de Santana no desenvolvimento da Bahia.

“Feira é um município líder. Sei da responsabilidade, José Ronaldo, que é governar uma cidade com essa grandeza e do que o povo espera do seu futuro. Estamos juntos para fazer mais pela agropecuária, pela educação técnica e pela geração de oportunidades”, disse o governador.