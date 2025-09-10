Jerônimo cria uma se retaria especial para cuidar da Ponte Salvador-Itaparica

O governador Jerônimo Rodrigues encaminhou, esta semana, para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o projeto de lei que cria a Secretaria Estadual para Assuntos do Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Ilha de Itaparica (Seponte), durante reunião com deputados estaduais no Centro de Operações e Inteligência (COI), em Salvador. A pasta especial será provisória e cuidará do projeto da ponte até que a estrutura passe a ser administrada através de uma Parceria Público-Privada (PPP).

O encontro detalhou os projetos em obras estruturantes de mobilidade urbana na capital e na Região Metropolitana em andamento e os que estão previstos desde 2023 até 2025, que somam R$ 42,6 bilhões em investimentos, como o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), a nova Rodoviária de Salvador e o Tramo 4 do Metrô, que vai levar o modal até o Campo Grande. Foram apresentados também os avanços nas obras e as perspectivas de outros grandes empreendimentos. Na ocasião, ainda foi sancionada a lei de criação do Núcleo de Atendimento ao Cidadão e Transparência na Alba.