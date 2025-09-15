Flávio Dino suspende emendas Pix com suspeitas de irregularidades para Camaçari e Coração de Maria

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu os repasses de emendas especiais (conhecidas como emendas Pix) com suspeitas de irregularidades destinadas a nove cidades, entre elas, duas baianas: Camaçari e Coração de Maria, está última localizada na região de Feira de Santana, e local de origem do senador Angelo Coronel (PSD). A decisão ocorreu após a Controladoria-Geral da União (CGU) apontar possíveis falhas na destinação de recursos.

A auditoria da CGU foi feita nos dez municípios que mais receberam emendas Pix entre 2020 e 2024. Desses, apenas em São Paulo não foram encontrados erros no plano de trabalho ou na destinação dos recursos. Dino é o relator de uma ação, apresentada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), que discute a constitucionalidade das emendas Pix. Com informação d’O Globo