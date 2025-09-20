Festa do Vaqueiro do Alecrim Miúdo vai até este domingo

A Festa do Vaqueiro de Alecrim Miúdo, uma das mais tradicionais e participativas da zona rural de toda a região, será realizada pela 37ª vez. Começa hoje (sábado,20) e segue até este domingo (amanhã) 21).A festa conta com uma cavalgada, que sempre reúne centenas de cavaleiros, uma missa comemorativa e atrações músicas: hoje, as atrações serão Márcio Alves, Johnny Xamego, Alex e Camargo e Jaldo Rodrigues. No domingo, Igor Rei da Farra, Simplicidade e Maia, Felipe Aladim e Neto Brito dividirão o palco.

