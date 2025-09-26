Claudiana representa a Matinha em evento da Câmara da Mulher Empresária de Feira

A empreendedora Claudiana Nascimento representou o Distrito da Matinha, quarta-feira, no lançamento do 1º Leilão Beneficente da Câmara da Mulher Empresária de Feira de Santana. Claudiana é proprietária da Farmácia Matinha e coordena o Projeto “Na Matinha Tem”, uma iniciativa que visa a promoção do comércio no Distrito. O Leião ocorrerá em benefício do Instituto Ame Florir que trabalhará como Casa de Apoio a crianças, jovens, adultos e idosos neurodivergentes.

Em reunião em outro momento no Instituto Ortocentro, Claudiana falou para a Câmara da Mulher Empresária sobre as ações do Projeto Na Matinha Tem que são desenvolvidas no Distrito: uma ‘Revista’ quadrimestral, promoção do “Natal Premiado” e a “Caminhada Ecológica”. Ela falou também de outras ações que apoia, como o Funcional Motiva, Chá com Zé, e as atividades da Acoma.