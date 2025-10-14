Rebanho baiano de caprinos e ovinos chega a quase 10 milhões de animais

A Bahia reafirma seu destaque na criação de ovinos e caprinos com rebanhos de 5,1 milhões e 4,2 milhões de animais, respectivamente. O crescimento é resultado de uma estratégia que combina políticas públicas, assistência técnica, acesso à tecnologia e o envolvimento direto dos produtores rurais.

Esse desempenho na caprinovinocultura contribui para que a Bahia ocupe a 7ª posição no ranking geral da pecuária brasileira, respondendo por 5,7% do rebanho do país. A combinação entre vasta extensão territorial, aumento da produção de grãos e políticas públicas direcionadas ao agronegócio forma a base desse crescimento consistente.

Os dados mais recentes comprovam o avanço. Entre 2023 e 2024, o rebanho ovino baiano registrou o segundo maior crescimento do Brasil, com acréscimo de 130,6 mil animais (2,6%). No mesmo período, o efetivo de caprinos teve desempenho ainda mais expressivo, alcançando o topo nacional com expansão de 247 mil cabeças (6,2%).

“O crescimento desses rebanhos no estado é resultado do trabalho conjunto entre o Governo e os produtores. Essa colaboração tem garantido a sustentabilidade e fortalecido a economia rural, nas regiões onde a pecuária de ovinos e caprinos tem maior presença. É um exemplo de como políticas estratégicas, quando aliadas à dedicação dos produtores, podem impulsionar o setor“, afirma o secretário baiano Pablo Barrozo.

Esse salto coloca três municípios baianos entre os quatro maiores criadores de ovinos do país, Casa Nova, Juazeiro e Remanso. Cenário que se repete na criação de caprinos, com Casa Nova, Juazeiro e Curaçá dominando o ranking nacional.