Comerciantes lançam o 3° Natal Premiado do Distrito da Matinha: mais de 80 empresas inscritas

Os comerciantes do Distrito de Matinha, em Feira de Santana, lançaram antecipadamente, no mês de setembro, a terceira edição da Campanha Natal Premiado da Matinha!

O grande sorteio acontece no dia 11 de janeiro de 2026, e vai premiar 12 ganhadores com brindes que somam o valor de oito mil reais!

A idealizadora do projeto, Claudiana Nascimento, destaca a importância da união dos comerciantes na realização dessa campanha, que tem como principal objetivo fortalecer o comércio local, aumentar as vendas, fidelizar os clientes e dar mais visibilidade ao Distrito de Matinha.

E neste ano, o sucesso é ainda maior: a campanha bateu recorde de participação, com 81 comerciantes envolvidos, contra 52 no ano passado e 38 em 2023!

Participar é fácil: é só comprar produtos ou serviços nas lojas e estabelecimentos parceiros da campanha, preencher o cupom, depositar na urna e torcer para ser um dos premiados!

Natal Premiado da Matinha 2025 — União que gera oportunidades, movimenta o comércio e espalha alegria!