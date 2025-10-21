Cooperfeira celebra 50 anos com homenagens e revista especial

A Cooperfeira – Cooperativa de Pecuaristas de Feira de Santana – completa 50 anos reafirmando seu papel histórico na economia e no desenvolvimento regional. A Câmara Municipal realiza nesta sexta-feira (24) uma sessão especial para marcar a data e homenagear dois nomes que simbolizam essa trajetória de pioneirismo e trabalho coletivo: João Martins da Silva Filho e Luiz Alvim Boaventura (in memoriam), que receberão a Comenda Maria Quitéria, a mais alta honraria do Legislativo feirense.

Na ocasião, será lançada uma revista comemorativa, que reúne registros e depoimentos sobre momentos emblemáticos da cooperativa, nascida do sonho de um grupo de criadores de gado determinado a fortalecer a pecuária baiana e garantir o domínio de toda a cadeia produtiva — do pasto ao comércio.

Para o presidente Luiz Alberto Falcão (Beto Falcão), a história da Cooperfeira é exemplo de resiliência e compromisso coletivo. Ele ressalta que a instituição nasceu da ousadia de produtores que acreditaram na força do associativismo e construíram uma entidade sólida, respeitada e essencial para o agronegócio da Bahia.

Com 800 cooperados, cerca de 300 funcionários fixos e mais de mil indiretos, a Cooperfeira é hoje um dos principais agentes econômicos de Feira de Santana. Seu frigorífico, o Frifeira, localizado no distrito de Humildes, movimenta a economia local e regional, empregando profissionais em diversas funções e garantindo renda a centenas de famílias. Cerca de 80% dos trabalhadores são de Humildes, São Gonçalo e Feira de Santana, o que consolida a cooperativa como um dos maiores empregadores da região.

Além da produção de carne, a cooperativa atua na comercialização de subprodutos — como casco, chifre, crina, traqueia e vergalhão — que abastecem outros segmentos produtivos. O cálculo biliar, de alto valor comercial, é outro exemplo da capacidade da Cooperfeira em gerar riqueza e oportunidades.

A atuação também impulsiona a economia rural: o Frifeira recebe animais de diversas regiões da Bahia, como o Oeste, Itapetinga, Chapada Diamantina e Sertão, fortalecendo a cadeia produtiva e estimulando o transporte e o comércio.

Ao completar meio século, a Cooperfeira reafirma seu compromisso com a sustentabilidade, a valorização dos produtores e o desenvolvimento regional. “A cooperativa é resultado do trabalho de homens e mulheres que acreditaram em um sonho coletivo e seguem fazendo dele um instrumento de transformação econômica e social”, avalia Beto Falcão.